В Уфе почтили память железнодорожного командира Ивана Спатара Фото: Сергей Спатар В Уфе почтили память железнодорожного командира Ивана Спатара Фото: Сергей Спатар

УФА, 30 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Мероприятие состоялось в музее Башкирского региона Куйбышевской железной дороги, где представлена экспозиция, посвященная легендарному железнодорожнику, на протяжении двух десятилетий возглавлявшему 45-тысячный коллектив республиканского отделения магистрали — одного из крупнейших подразделений Министерства путей сообщения страны.

После окончания Академии железнодорожного транспорта МПС СССР в 1956 году Иван Спатар был назначен начальником Абдуллинского отделения Куйбышевской железной дороги, а затем главным инженером КбшЖД.

В 1963 году Иван Парфенович прибыл в Башкортостан для дальнейшего развития и совершенствования железнодорожного транспорта.

За время его работы Башкирское отделение стало осуществлять больше половины всех грузовых перевозок и треть всей тонно-километровой работы на Куйбышевской железной дороге, стало одним из самых высоко оснащенных на всей сети МПС.

При нем была введена новая электрифицированная линия Белорецк-Карламан протяженностью более 200 километров, электрифицировались новые участки пути, сотни километров оснащены автоблокировкой, проведена коренная реконструкция локомотивного депо «Дема», вошла в строй новая промывочно-пропарочная станция «Аллагуват», началось строительство Южного железнодорожного обхода Уфы, стал курсировать фирменный поезд «Башкирия», активно развивалось пригородное сообщение.

В городах и поселках республики строились железнодорожные микрорайоны.

Свою первую, по-настоящему боевую награду Иван Спатар получил в 1942 году, когда освободил забитую вагонами станцию для прохода литерных эшелонов, перевозивших танки под Сталинград. Дорога была каждая минута. Когда стало ясно, что маневровая работа по «растаскиванию» составов займет несколько суток, молодой начальник станции принял единственное и, как оказалось, правильное решение. Сцепкой из четырех мощных паровозов «ФЭД» Спатар сбросил с путей несколько эшелонов с углем и лесом, давая, таким образом, пройти составам с военной техникой.

Умер Иван Парфенович Спатар в Уфе 29 декабря 1985 года.

Почетный железнодорожник СССР был награжден двумя орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, многими медалями. Четыре раза избирался депутатом Верховного Совета БАССР.

В Уфе на стене дома №71 по улице Карла Маркса, где жил легендарный железнодорожник, установлена мемориальная доска.