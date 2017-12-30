УФА, 30 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

29 декабря 2017 года на 79-м году ушел из жизни видный государственный, профсоюзный и общественный деятель Юрий Маслобоев. Некролог подписали глава Башкортостана Рустэм Хамитов, председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев, премьер-министр Правительства Рустэм Марданов и другие официальные лица.

Прощание с покойным состоится 31 декабря в 12.00.

Юрий Александрович Маслобоев родился 5 февраля 1939 года в поселке Петровка Кемеровской области. В 1961 году после окончания Свердловского горного института начал трудовую биографию с должности инженера производственно-технического отдела, затем главного маркшейдера Башкирского карьероуправления. С 1963 по 1978 годы работал первым секретарем Калининского райкома, Уфимского горкома, Башкирского обкома ВЛКСМ. С 1978 по 1982 годы – секретарь Башкирского областного совета профсоюзов. С 1982 по 1988 годы работал в партийных органах на должностях заместителя заведующего, заведующего отделом Башкирского обкома КПСС. С 1988 по 1994 год – председатель Совета Федерации профсоюзов республики, с 1994 по 2000 год – председатель Фонда государственного социального страхования Республики Башкортостан. В эти годы Ю.А. Маслобоев внес весомый вклад в совершенствование деятельности профсоюзных органов, повышение эффективности работы здравниц республики.

Юрий Александрович снискал заслуженный авторитет среди общественности высоким профессионализмом, трудолюбием, уважительным отношением к людям. Окружающие ценили в нем исключительную работоспособность, организаторский талант и компетентность.

За многолетнюю, плодотворную деятельность Ю.А. Маслобоев отмечен высокими государственными наградами – орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», многими медалями, удостоен высокого звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Башкортостан».

Светлая память о замечательном человеке, эффективном руководителе и общественном деятеле – Юрии Александровиче Маслобоеве навсегда сохранится в наших сердцах.