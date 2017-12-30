В Стерлитамаке Год экологии завершают вырубкой голубых елей Фото: ИА «Башинформ» В Стерлитамаке Год экологии завершают вырубкой голубых елей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии «фронтовики» бьют тревогу по факту вырубки голубых елей в Стерлитамаке. Эксперты Общероссийского народного фронта выразили обеспокоенность по поводу вырубки девяти голубых елей в Стерлитамаке, которые украшают историческую частиь города. Накануне Нового года вместо того, чтобы украсить деревья праздничной иллюминацией, как это делалось обычно, отдел жилищно-коммунального хозяйства Стерлитамака выдал разрешение на снос елей, указав, что они аварийные. По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Надежды Крыловой, вызывает сомнение законность и обоснованность этого разрешения, легкость принятия решения о вырубке и быстрота исполнения разрешения.

«Действующие муниципальные правовые акты Стерлитамака предусматривают возможность вырубки аварийных деревьев, – прокомментировала Надежда Крылова. – Однако состояние деревьев должно быть действительно аварийным, а не мнимым, надуманным. В данной ситуации, как нам представляется, отсутствуют какие-либо бесспорные свидетельства об аварийности елей. Кроме того, при выдаче разрешения на вырубку деревьев, имеющих особую значимость для местного сообщества, не учитывалось и не выяснялось мнение горожан. А это следовало бы сделать, хотя муниципальные акты городского округа, к сожалению, в отличие от многих других муниципальных образований страны, не регламентируют эти вопросы».

Представитель регионального отделения ОНФ отметила, что возникает вопрос и о компенсационной посадке зеленых насаждений, будет ли она проведена и когда.

Региональное отделение ОНФ в Башкирии направит обращение в адрес мэра города с рекомендацией дать оценку действиям сотрудников, давших разрешение на вырубку, чтобы в дальнейшем предотвратить необоснованное уничтожение зеленых насаждений в городе.