Яндекс.Автобусы организовал в Башкирии дешевые перевозки пассажиров: конкуренты угрожают сорвать эту услугу Фото: Яндекс Яндекс.Автобусы организовал в Башкирии дешевые перевозки пассажиров: конкуренты угрожают сорвать эту услугу Фото: Яндекс

УФА, 30 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В декабре, в последний месяц уходящего года, у партнеров сервиса Яндекс.Автобусы появился новый заказной маршрут «Уфа – Месягутово – Уфа». Перевозчики помогают жителям административного центра Дуванского района села Месягутово добраться до работы, больниц и магазинов, навестить родственников перед праздниками. Однако сейчас с этим возникают проблемы. Выполнение перевозок под угрозой, так как появлением у партнеров Яндекс.Автобусов недорогих междугородних поездок оказались недовольны некоторые другие перевозчики.

Яндекс.Автобусы – это сервис, который позволяет выбрать и купить билеты на автобусные рейсы по России и странам СНГ, а также узнать актуальное расписание, цены, и как добраться из одного пункта в другой на автобусе. Сервис получает от партнеров данные о перевозках и предоставляет им возможность продавать билеты на пригородные и междугородние рейсы в интернете, привлечь большее количество пассажиров, снизить простой, расходы на работу службы поддержки, иные операционные издержки, что в конечном итоге позволяет оказать услугу по низкой цене.

Сейчас купить билет от Уфы до Месягутово или в обратном направлении через Яндекс.Автобусы стоит 100 рублей, у конкурентов цена билета 400-500 рублей. Из Уфы автобусы в Месягутово отправляются без проблем. Но в Месягутово автобусы встречают неизвестные люди, которые угрожают водителям расправой, оказывают психологическое давление и обещают повредить автобусы. Жители Месягутово звонят в колл-центр Яндекс.Автобусов и делятся переживаниями. В минувшие выходные на место уже приезжала полиция, но сложности сохраняются. Представитель перевозчика написал заявление в местное УВД.

Услуги по перевозке по направлению Уфа – Месягутово оказываются сервисом Яндекс.Автобусы с использованием комфортабельных 17-местных микроавтобусов Peugeot Boxer Tourist и аналогичных автобусов с розетками, телевизорами и Wi-Fi. Купить билет можно онлайн на странице сервиса или перед посадкой в автобус. Все рейсы выполняются местными перевозчиками. Ранее партнеры Яндекс.Автобусов уже запустили перевозку Уфа – Казань, с которой подобных проблем не возникало, сообщила региональный представитель компании «Яндекс» Александра Репьева.

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