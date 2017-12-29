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30 декабря Суббота

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МЧС Башкирии предупреждает о сильном тумане

ОБЩЕСТВО

МЧС Башкирии предупреждает о сильном тумане Фото: автор

МЧС Башкирии предупреждает о сильном тумане Фото: автор

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное Управление МЧС России по Башкортостан сообщает, что вечером 29 декабря, ночью и утром 30 декабря по республике ожидается сильный туман с видимостью 50 метров и менее. В субботу прогнозируется переменная облачность, местами слабый снег, гололед. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -1,-6 градусов, в отдельных районах до -13, днем 0,-5. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ведомстве отметили, что туман и ухудшение видимости являются причинами чрезвычайных ситуаций. Увеличивается вероятность аварий, столкновений среди машин.

«Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и снизить скоростной режим. Пешеходам следует быть аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог», — обратились к участникам дорожного движения в пресс-службе регионального МЧС.

Теги: МЧС, предупреждение
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