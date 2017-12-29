Госавтоинспекция столицы Башкирии присоединилась к новогоднему автофлешмобу
Госавтоинспекция столицы Башкирии присоединилась к новогоднему автофлешмобу Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе | Видео: ГИБДД по Уфе
Госавтоинспекция столицы Башкирии присоединилась к новогоднему автофлешмобу Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе | Видео: ГИБДД по Уфе
УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Сотрудники Госавтоинспекции столицы Башкортостана присоединились к автофлешмобу «Елка», поздравив всех с наступающим Новым 2018 годом.
Новогоднюю композицию составили из 15 патрульных машин с включёнными проблесковыми маячками. Мигающую елку украсили своим присутствием Дед Мороз и Снегурочка.