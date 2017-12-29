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Госавтоинспекция столицы Башкирии присоединилась к новогоднему автофлешмобу

ОБЩЕСТВО

Госавтоинспекция столицы Башкирии присоединилась к новогоднему автофлешмобу Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе | Видео: ГИБДД по Уфе

Госавтоинспекция столицы Башкирии присоединилась к новогоднему автофлешмобу Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе | Видео: ГИБДД по Уфе

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Сотрудники Госавтоинспекции столицы Башкортостана присоединились к автофлешмобу «Елка», поздравив всех с наступающим Новым 2018 годом.

Новогоднюю композицию составили из 15 патрульных машин с включёнными проблесковыми маячками. Мигающую елку украсили своим присутствием Дед Мороз и Снегурочка.

Теги: Новый год, флешмоб, ГИБДД
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