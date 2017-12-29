В Уфе на одной из улиц почти на месяц закроют движение транспорта Фото: МУП УИС В Уфе на одной из улиц почти на месяц закроют движение транспорта Фото: МУП УИС

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Дёмском районе Уфы по улице Магистральной запланировано проведение работ по реконструкции теплосети. В связи с этим с 9 января до 18 февраля 2018 года движение транспорта здесь будет частично закрыто.

По информации пресс-службы МУП «Уфимские инженерные сети», на улице Магистральной будет закрыто движение на половине проезжей части по четной стороне. Такие меры приняты, чтобы минимизировать неудобства, которые могут возникнуть у участников дорожного движения.

«Все работы проводятся без отключения горячей воды и тепла потребителям – еще летом работники предприятия смонтировали байпасную линию. Земляные работы приходится вести практически вручную – под землей находится очень много сторонних коммуникаций, которые важно не повредить. Участок огорожен с учетом предписаний, выданных ГИБДД: около пешеходного перехода ограждения должны быть прозрачными, чтобы не загораживать обзор ни водителям, ни пешеходам, — проинформировали в ведомстве. – После завершения работ на этом участке будет практически исключена вероятность возникновения внештатных ситуаций, а это значит, что у жителей ул. Магистральной в домах будет тепло и комфортно».

МУП УИС приносит извинения горожанам за возможные неудобства, а автолюбителей просит заранее планировать маршрут.