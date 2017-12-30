В Великом Устюге рассекретили содержание писем взрослых россиян Деду Морозу Фото: Андрей Старостин В Великом Устюге рассекретили содержание писем взрослых россиян Деду Морозу Фото: Андрей Старостин

УФА, 30 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Около трети писем, пришедших в 2017 году на официальную почту Деда Мороза в Великом Устюге, составляют послания взрослых. Чаще всего россияне просят новогоднего кудесника помочь погасить кредит или жалуются на чиновников, сообщила РИА Новости директор АО «Почта Деда Мороза» Людмила Суранова.

«Большую популярность в последние годы набирает отправка писем в адрес Деда Мороза по электронной почте. Основное количество приходит от детей, но также Деду Морозу пишут и взрослые всех возрастов, это примерно треть всех отправлений Деду Морозу», — рассказала она.

По словам Людмилы Сурановой, как правило, взрослые отправители писем Деду Морозу своих профессий не называют. «Молодые девушки и женщины все чаще просят исполнения чуда – родить ребенка. Кто-то мечтает о хорошем муже, помириться с родителями, повышения по службе. Мужчины просят машины, помочь закрыть ипотечный или автомобильный кредит, увеличения заработной платы, карьерного роста. Пенсионеры пишут о помощи материальной, а иногда присылают жалобы на чиновников. Письмо Деду Морозу для них является способом выговориться», — отметила она.

Как уточнила собеседница агентства, всего за 2017 год Дед Мороз получил более 200 тысяч писем из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Больше всего писем приходит из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, а также из Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.