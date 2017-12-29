В Башкирии ключи от квартир вручили детям-сиротам Белорецка и Благовещенска Фото: администрации Благовещенского и Белорецкого районов











В Башкирии ключи от квартир вручили детям-сиротам Белорецка и Благовещенска Фото: администрации Благовещенского и Белорецкого районов

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня, 29 декабря, в Белорецке и Благовещенске состоялись торжественные вручения ключей от новых квартир детям-сиротам.

В Белорецке первым жильцам дома по улице Твердышева ключи от квартир пяти детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручил глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов.

Владислав Миронов поздравил новоселов со знаменательным событием и отметил, что государство уделяет особое внимание решению жилищных проблем детей-сирот.

«В преддверии Нового года это действительно долгожданный подарок. Вы становитесь первыми новоселами дома. Сегодня, дорогие ребята, перед вами открываются новые возможности, основанные на том, что вы имеете собственное жилье. Здесь вы будете строить свою семью, свое будущее. В этом году мы уже вручили ключи от новых квартир 20 детям-сиротам. Мы будем продолжать эту работу, будем строить новые дома и приобретать новые квартиры», — сказал глава района.

Ильдар Тутманов от имени всех ребят поблагодарил Владислава Миронова, и пригласил присутствующих в свою квартиру. Во всех квартирах, в которые въехали новоселы, сделан современный ремонт: постелен линолеум, квартиры оборудованы сантехникой и системами индивидуального отопления.

В период с 2012 по 2017 год на территории Белорецкого района и города Белорецка было предоставлено 128 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день в списке на получение жилищных помещений состоят 105 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в администрации района.

В Благовещенске торжественная церемония вручения прошла прямо возле домов, где и будут жить новоселы. Обладателями однокомнатных квартир и комнат-студий стали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Долгожданные ключи им вручил заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Аниф Гиниятов. В рамках исполнения государственных полномочий администрация района обеспечила жильем 30 человек. На эти цели из бюджета Благовещенского района было выделено около 34 млн рублей. Всего за четыре последних года получили жилье 59 детей-сирот, сообщила корреспондент газеты «Панорама» Благовещенского района Гульнара Харисова.