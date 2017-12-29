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В Башкирии сферу строительства и дорожного хозяйства может возглавить новый вице-премьер

ПОЛИТИКА

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане сферу строительства и дорожного хозяйства может возглавить Андрей Трухан. Об этом агентству «Башинформ» сообщили собственные источники.

Андрей Петрович Трухан родился 5 ноября 1973 года в Уфе. Образование высшее — окончил Уфимский государственный авиационный технический университет, Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

С 1998 года по 2007 год работал директором ООО «Акваленд».

С 2007 года по 2010 год работал директором Федерального государственного учреждения по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений бассейна реки Белой. В сентябре 2010 года был назначен управляющим делами главы Башкортостана. В августе 2017 года Андрей Трухан перешел на работу в «Корпорацию развития Республики Крым».

Теги: назначения
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