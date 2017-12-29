В Башкирии сферу строительства и дорожного хозяйства может возглавить новый вице-премьер
УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.
В Башкортостане сферу строительства и дорожного хозяйства может возглавить Андрей Трухан. Об этом агентству «Башинформ» сообщили собственные источники.
Андрей Петрович Трухан родился 5 ноября 1973 года в Уфе. Образование высшее — окончил Уфимский государственный авиационный технический университет, Всероссийский заочный финансово-экономический институт.
С 1998 года по 2007 год работал директором ООО «Акваленд».
С 2007 года по 2010 год работал директором Федерального государственного учреждения по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений бассейна реки Белой. В сентябре 2010 года был назначен управляющим делами главы Башкортостана. В августе 2017 года Андрей Трухан перешел на работу в «Корпорацию развития Республики Крым».