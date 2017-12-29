В Башкирии 28 декабря побит температурный рекорд, который держался 20 лет Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии 28 декабря побит температурный рекорд, который держался 20 лет Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В минувший четверг, 28 декабря, на метеостанции Уфа-Дема побит температурный рекорд. Термометры зафиксировались на отметке +2,9 градуса. Этот максимум держался 20 лет, с 1997 года. Тогда столбики термометров поднялись до +2,0 градусов.

«На метеостанции Уфа-Аэропорт максимальная температура воздуха повышалась до +2,3°С, на метеорологическом посту Уфа-ГМЦ (ул. Р. Зорге, 25/2) – до +1,9°. По республике температура воздуха повышалась до +0,6 до +3,6°С, — рассказали синоптики Башгидрометцентра.

Сегодня, 29 декабря, характер погоды существенно не изменится. К новогодней ночи в Башкирии похолодает до 7-11 градусов мороза.