1 января численность населения Земли достигнет 7,444 млрд человек Фото: Андрей Старостин 1 января численность населения Земли достигнет 7,444 млрд человек Фото: Андрей Старостин

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

1 января 2018 года численность населения Земли достигнет 7,444 млрд человек, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Бюро переписи США.

В распространенном заявлении отмечается, что по сравнению с 1 января 2017 года жителей Земли станет на 78,5 млн больше. Прирост составит 1,07%. Ожидается, что «в январе следующего года каждую секунду на свет будут появляться 4,3 ребенка, умирать 1,8 человека».

Ранее Бюро прогнозировало, что в 2050 году в мире будет насчитываться 9 млрд человек.

В начале XI века на Земле обитали 310 млн человек, в 1900 году — 1,6 млрд. 6-миллиардная отметка была пройдена в 1999 году. 7 млрд человек население планеты достигло в 2011 году.