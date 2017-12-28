В Уфе тающие ледовые городки спасают полиэтиленом Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан В Уфе тающие ледовые городки спасают полиэтиленом Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимцы и гости столицы рискуют остаться без ледовых городков. В город пришло аномальное для декабря тепло, сказочные персонажи начали таять на глазах. Работники коммунальных служб принимают меры по спасению ледяных скульптур от неожиданного потепления. Они заботливо укутывают их полиэтиленом от дождя. Всего в Уфе построили 64 ледовых городка.

Как сообщалось ранее, сегодня ледовый городок на Горсовете пришлось закрыть. Его обещают открыть с наступлением морозов, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Отмечается, что из-за перепада температур появляются лужи, потом гололёд — на игровых площадках становится опасно, поэтому необходимо соблюдать элементарные требования безопасности, чтобы катание с горок не обернулось травмами.

Нельзя кататься стоя, тем более «паровозиком». Если один упадет, то всех потянет за собой, а это чревато последствиями для здоровья.

Представители Центра общественной безопасности следят за порядком на ледовых городках, но на необорудованных горках помочь будет некому.