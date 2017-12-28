Рустэм Хамитов вручил дипломы победителям и призёрам конкурсов профмастерства Фото: Олег Яровиков



















Рустэм Хамитов вручил дипломы победителям и призёрам конкурсов профмастерства Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил дипломы победителям и призёрам конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

– Вы – настоящие мастера своего дела. Вы наглядно показали всем – экспертным группам, специалистам, которые оценивали вашу работу, – что вы настоящие профессионалы, лучшие в своих рабочих профессиях, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Теперь многие молодые и не очень работники ваших отраслей будут равняться на вас. А мы знаем, что у нас есть замечательные профессионалы.

Глава Башкортостана отметил, что этот конкурс проводится в республике с 2012 года.

– Благодаря ему мы выявляем молодые таланты, новых специалистов, профессионалов. Благодаря этим конкурсам растёт авторитет рабочих профессий, – сказал Рустэм Хамитов. – Профессиональное мастерство во многом определяет успешность развития любой отрасли, любого предприятия. Чем больше у нас «золотых рук», тем динамичнее развивается наша горячо любимая республика.

По словам руководителя региона, за пять лет проведено 30 конкурсов по различным рабочим профессиям. За шесть лет в них приняли участие более 700 человек. 118 из них стали победителями и призёрами конкурса, неоднократно защищали честь республики на федеральных этапах. Так, в этом году Ильгиз Шангареев стал лучшим пчеловодом страны, а Артём Трясцин занял третье место в номинации «Лучший сварщик» на Всероссийском конкурсе. Кроме того, Башкортостан дважды становился площадкой для проведения федерального этапа конкурса.

– Именно рабочие руки создают всё, что нас окружает. Конечно, мы очень благодарны вам за то, что работаете качественно, профессионально и не останавливаетесь на этом, а собираетесь ещё наращивать мастерство, – отметил Рустэм Хамитов. – Конечно, мы будем поддерживать и продолжать такие конкурсы. Хотел бы только, чтобы ваши руководители и начальники разных уровней материально вас поддержали. К этим грамотам ещё добавились бы и премии, и, может быть, какие-то выплаты. Здесь присутствуют руководители. Надеюсь, они меня слышат и проведут такую работу. Конечно же, это будет весомым вкладом в оценку вашего труда.

Напомним, что в 2017 году конкурс проводился по шести номинациям: «Лучший сварщик», «Лучший электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей», «Лучший пчеловод», «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Лучший маляр», «Лучший повар-кондитер».

Список победителей и призёров опубликован на официальном сайте Главы Башкортостана.