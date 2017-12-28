Рустэм Хамитов: «У нас есть бренд – это башкирский мед» Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов: «У нас есть бренд – это башкирский мед» Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Подлинным брендом республики, по мнению Рустэма Хамитова, является башкирский мёд. Об этом Глава Башкортостана заявил на встрече с представителями республиканских и муниципальных СМИ.

Отвечая на вопрос о том, каким бы мог быть бренд региона, Рустэм Хамитов отметил, что он должен возникать естественно, а не создаваться искусственно.

– Не верю в силу брендов, потому что бренд всё-таки не должен быть чем-то искусственным. Это естественное состояние, – сказал руководитель региона. – Если естественным образом получается, то тогда это и на самом деле реализуется. Если нет, искусственно хоть что придумывай, не получается, не прирастает, не приживается. Так что давайте насчёт брендов как-то поосторожнее. Пусть их будет меньше да лучше.

Глава республики напомнил, что в своё время разрабатывались бренды Стерлитамака, Бирска, Белорецка.

– К сожалению, погиб наш земляк Денис Визгалов, который профессионально занимался этими вопросами. Он бы нам очень сильно помог, – отметил Рустэм Хамитов. – Его не стало, и остановилось всё. Мы затормозились тут же, прямо как в стену ткнулись. Вот что значит человек.

По словам Главы региона, у республики уже есть сформировавшийся бренд. Это башкирский мёд.

– Есть у нас бренд – башкирский мёд. Очень хорошо. Меня это устраивает. Сладкая тема, хорошая, вкусная, сразу сближает людей, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Это естественный бренд, устоявшийся, существующий десятилетиями. Очень хорошо, что он есть. Через башкирскую нефть нас знают профессионалы, а через башкирский мёд знают все. Замечательно. Что тут ещё придумать?