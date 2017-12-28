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Владимир Путин дал указание ФСБ ликвидировать бандитов на месте

ПОЛИТИКА

Владимир Путин дал указание ФСБ ликвидировать бандитов на месте Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин дал указание ФСБ ликвидировать бандитов на месте Фото: Kremlin.ru

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Президент России Владимир Путин дал указание ФСБ ликвидировать бандитов на месте. Об этом глава государства заявил на встрече с военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации, принимавшими участие в контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республике.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт, а совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта. А что было бы, если бы эти сотни, тысячи, о которых я сейчас сказал, вернулись к нам, вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными?» — спросил Владимир Путин.

Глава государства сообщил, что дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, только в рамках закона. «Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников и наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — сказал Владимир Путин.

Теги: Президент России
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