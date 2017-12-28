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28 декабря Четверг

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В одной из семей Башкирии подрастает настоящий лев

ОБЩЕСТВО

В одной из семей Башкирии подрастает настоящий лев Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан».

В одной из семей Башкирии подрастает настоящий лев Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан».

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В селе Калтаево Кушнаренковского района в семье местного бизнесмена Флюра Муллаянова подрастает хищный питомец — лев Шерхан. Сейчас ему около двух лет и весит он почти 200 кг. Когда Шерхан был маленьким, он перепугал не только своих хозяев, но и уфимцев, сбежав, когда его везли к ветеринару, и гуляя по улицам города.

В гостях у хозяев необычного «домашнего» животного побывала съемочная группа ГТРК «Башкортостан».

Месячного львенка на день рождения сына семье Муллаяновых подарили друзья из Перми. Сегодня Шерхан — это уже практически взрослый лев и общаться с ним теперь можно только через прочные железные прутья вольера. С нежностью он относится только к хозяевам, а вот чужим людям к Шерхану они приближаться не советуют — хищник с легкостью может поцарапать зазевавшегося посетителя. Содержание экзотического животного обходится Муллаяновым не дешево. В день Шерхан съедает 10-12 кг мяса.

Сначала хозяева хотели, как Шерхан подрастет, отправить его обратно в Пермь — выступать в цирке. А теперь думают иначе и отдавать никуда не собираются: лев стал полноценным членом семьи и самым главным любимцем.

Теги: дикие животные
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