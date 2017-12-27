Добрые дела маленьких жителей Башкирии - Секретная служба Деда Мороза подвела итоги детского республиканского проекта Фото: ОФРГ г. Уфа













Добрые дела маленьких жителей Башкирии - Секретная служба Деда Мороза подвела итоги детского республиканского проекта Фото: ОФРГ г. Уфа

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимский «Общественный фонд развития города» и Секретная служба Деда Мороза подвели итоги Детского республиканского проекта «Письмо Деду Морозу». Акция проходила с 1 марта по 27 ноября. За это время поступило около трех тысяч писем от детей возраста 3-15 лет со всей Башкирии. Ребята писали о себе, своих достижениях, о том, какие в течение года делали маленькие и большие дела для тех, кто нуждается в помощи и поддержке, как заботились о месте, в котором живут, вели «Дневники добрых дел». Акция проводится уже много лет, этот год для проекта юбилейный 15-й, он проходил под девизом «100 добрых дел к 100-летию Башкортостана».

Организаторы прочитали все три тысячи писем, отобрали около 1,5 тысячи авторов лучших добрых дел. Победители приглашены на Рождественскую елку Деда Мороза, которая состоится 6 января в Городском Дворце культуры.

«Мы смотрели, чтобы письмо было содержательным. Дети рассказывали о том, какие добрые дела сделали, как помогали, — рассказала пресс-секретарь ОФРГ Юлия Зайдуллина. — Обычно дети спасают кошек, собак, делают скворечники — об этом дети рассказывают традиционно в своих письмах. Очень многие, особенно из районов организуют волонтерские отряды, оказывают помощь пожилым людям. Кто-то посещал воспитанников детских домов, приютов, проводил для них благотворительные концерты. Другие организовывали сбор вещей для нуждающихся. В основном все знают, что суть нашего проекта — в описании своих добрых дел в течение года. Но бывает, присылают письма с просьбами к Деду Морозу о тех или иных подарках. В этом году дети просили гироскутеры, «айфоны», куклы. Но такие просьбы неисполнимы, мы отмечаем авторов добрых и полезных поступков. Всех победителей мы приглашаем на праздничное мероприятие в Уфу, 40 отличившихся грамотами наградит сам Дед Мороз. Среди призов для них подарки от наших партнеров: пригласительные в кино, в театры, книги, баскетбольные мячи».

Так, например, участник акции из Туймазов 10-летний Реналь Хабиров разработал дизайн специальных контейнеров для использованных батареек, поставил их в двух торговых центрах в городе и собрал около пяти тысяч отработанных аккумуляторов. Помимо этого, он организовал день открытых дверей в СКК «Туймазы-Арена» для информирования детей с ограниченными возможностями и их родителей о работающих здесь спортивных секциях. После этого 30 детей-инвалидов смогли начать здесь заниматься спортом наравне со своими здоровыми ровесниками. Но и на этом добрые поступки маленького волшебника не закончились: он организовал сбор средств для реабилитации 5-летней девочки Даши, больной ДЦП. Мальчик вместе с папой обошел все крупные предприятия города и просил о помощи их руководителей. Им удалось собрать около половины необходимой суммы. Причем это всё его личные инициативы, говорят родители Реналя.

Девятилетняя Милана Пяткова прислала необычное письмо в виде поделки: волшебный сундучок, а в нем «ключики добра», каждый из них — доброе дело, которое может сделать любой человек. Девочка с четырех лет является волонтером, они вместе с мамой постоянно навещают подопечных комплексного центра «Феникс», проводят благотворительные ярмарки, собирают для них вещи.

А самый маленький участник проекта — 5-летний Максим Куренков — в «Дневнике добрых дел» описал, как вместе с мамой принял участие в акции по озеленению города: сажали деревья. И это всё, несмотря на диагноз: синдром Дауна.

В еще одной категории организаторы отметили пионерский отряд «Звезда» из Шакши. Шестеро 15-летних подростков организовали клуб для пожилых людей «Наследие», где для представителей серебряного возраста проводят встречи, семинары, обучают компьютерной грамотности. Также они взяли шефство над воспитанниками логопедической группы в детском саду, проводят для них благотворительные мероприятия.

Список победителей детского проекта «Письмо Деду Морозу» находится здесь. За приглашением необходимо приехать с 25 по 29 декабря в Общественный фонд развития города по адресу: ул. Российская, 108, с 10.00 до 18.00. Телефон: 8 (347) 277-15-40.