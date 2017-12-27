Техника выборов: в Башкирии избирателям рекомендовали проверить себя в списках Фото: greatflags.su, Книжная палата РБ

Техника выборов: в Башкирии избирателям рекомендовали проверить себя в списках Фото: greatflags.su, Книжная палата РБ

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии каждому избирателю рекомендовали лично проверить себя в списках избирателей. О технике выборов и поводах признать их недействительными рассказала газета «Красная Башкирия» в декабре 1947 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати РБ.

«Считанные дни остаются до знаменательного дня — 21 декабря, когда граждане нашей республики пойдут к избирательным урнам, чтобы избирать депутатов в состав местных Советов», — информировала газета. Вся техника выборов была направлена на то, чтобы дать возможность каждому избирателю беспрепятственно осуществить свое право — участвовать в голосовании.

При этом важнейшей частью избирательной техники являлись списки избирателей. «Избиратель, не внесенный в списки, не сможет получить избирательного бюллетеня, следовательно, не сможет принять участия в голосовании», — поясняют в газете. Неправильные данные избирателей также затрудняли участие в голосовании. «Наконец, внесение в списки избирателей лиц, не имеющих права голоса, может дать повод к кассации выборов», — предупреждает издание.

Положение о выборах требовало, чтобы списки избирателей были составлены с абсолютной точностью, за это отвечали местные Советы депутатов. А участковые избирательные комиссии помогали им устранить все неточности. Жалобы заявителей, несогласных с решением исполкома, рассматривал Народный суд на открытом заседании.

Для того чтобы каждый избиратель мог ознакомиться со списками и заявить о допущенных ошибках, списки избирателей вывешивались за 30 дней до выборов.

Напомним, в СССР выборы в местные Советы депутатов, под которыми подразумевались и областные Советы, были проведены 21 декабря 1947 года.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.