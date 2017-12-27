Подписано соглашение между УГНТУ и БГМУ о совместной подготовке магистров Фото: УГНТУ





Подписано соглашение между УГНТУ и БГМУ о совместной подготовке магистров Фото: УГНТУ

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

27 декабря на заседании Ученого совета УГНТУ было подписано соглашение между Уфимским государственным нефтяным техническим университетом и Башкирским государственным медицинским университетом, которое предусматривает сетевое взаимодействие, повышение качества подготовки выпускников, объединение кадрового, учебно-методического и материально-технического потенциала. Документ подписали ректор УГНТУ профессор Р.Н. Бахтизин и ректор БГМУ профессор В.Н. Павлов.

В рамках данного соглашения университеты намерены осуществлять реализацию основной профессиональной образовательной программы магистратуры «Функциональные продукты питания и диетология» по направлению подготовки «Продукты питания из растительного сырья».

Это один из примеров эффективного решения задач, стоящих перед Уфимским государственным нефтяным техническим университетом — участником федерального приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций», который предусматривает создание инновационных научно-исследовательских разработок, новых технологий и продуктов, способствующих импортозамещению в промышленности, трансформацию системы подготовки высококвалифицированных кадров.