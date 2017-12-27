Уральский банк Сбербанка сообщает о режиме работы в дни новогодних каникул Фото: Сбербанк Уральский банк Сбербанка сообщает о режиме работы в дни новогодних каникул Фото: Сбербанк

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

27 декабря 2017 года, Екатеринбург — В предпраздничный день 31 декабря, клиентов Сбербанка во всех регионах присутствия Уральского банка до 14 часов будут обслуживать офисы, обычно работающие по воскресеньям. С 14.00 до 18.00 последнего дня 2017 года только в режиме консультирования продолжат работать офисы Сбербанка, расположенные в екатеринбургском ТЦ «Мега» и аэропорту «Кольцово», а также в ТРК «Мега» в Уфе.

В Свердловской области с 1 по 4 января, а также 7 января, почти во всех подразделениях Сбербанка выходной. Исключением станут офисы в Екатеринбурге — в ТЦ «Мега» и аэропорту «Кольцово»: с 1 января банковскими услугами можно будет воспользоваться в торговом центре, а со 2 января — как в торговом центре, так и в аэропорту.

В Республике Башкортостан большинство отделений Сбербанка не будут работать с 1 по 4 января, а также 7 января. Тем не менее, получить банковские услуги можно будет в уфимском офисе, расположенном в ТРК «МЕГА» (ул. Рубежная, 174) – это отделение возобновит обслуживание клиентов с 3 января и затем будет работать в обычном режиме, с 10.00 до 22.00 ежедневно.

5 и 6 января офисы Уральского банка Сбербанка во всех регионах присутствия будут обслуживать клиентов по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья. С 9 января все отделения банка продолжат работать в обычном режиме.