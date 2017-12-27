Центризбирком приступил к регистрации кандидатов на пост Президента России Фото: ИА «Башинформ» Центризбирком приступил к регистрации кандидатов на пост Президента России Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В президентской избирательной кампании начинается этап регистрации кандидатов. С 27 декабря по 31 января кандидаты, успешно прошедшие этап выдвижения, могут подавать в комиссию документы на регистрацию и подписи избирателей, собранные в свою поддержку, сообщает ТАСС.

Этап выдвижения ещё не завершен. Самовыдвиженцы могут до 7 января провести собрание группы избирателей в свою поддержку и подать документы в ЦИК, у партий есть немного больше времени на проведение съездов и выдвижение кандидатов — до 12 января.

Только после этого кандидат может готовиться к регистрации. Изготовление подписных листов, работа сборщиков подписей, агитация и остальные услуги должны быть оплачены строго из избирательного фонда, максимальный размер которого составляет 400 млн рублей.

Подать документы на регистрацию в последние дни уходящего года или в первые дни года нового смогут лишь единицы. Такая возможность есть у кандидатов от парламентских партий, освобожденных от сбора подписей избирателей, — лидера ЛДПР Владимира Жириновского и беспартийного директора предприятия «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ. «Единая Россия» и «Справедливая Россия» на выборах президента поддержат действующего главу государства Владимира Путина, который решил стать самовыдвиженцем. Остальным кандидатам требуется больше времени на сбор подписей.