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27 декабря Среда

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Уфимцы больше любят кошек, чем собак

ОБЩЕСТВО

Уфимцы больше любят кошек, чем собак

Фото: depositphotos.ru и youla.io

Уфимцы больше любят кошек, чем собак

Фото: depositphotos.ru и youla.io

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сервис бесплатных объявлений «Юла» под конец года решил выяснить, кошек или собак предпочитают жители разных российских городов. В Уфе через «Юлу» кошек было продано в два раза больше, чем собак, сообщает о данных анализа пресс-служба сервиса. В остальных городах России поклонников кошек в среднем в 1,5 раза больше.

Городом, где собак покупали также активно, как и кошек, на «Юле» стал Владивосток. Больше всего поклонников кошек по стране — в Казани.

Самой дорогой собакой, выставленной на продажу в Уфе, стал щенок от папы лабрадора и мамы кокера-спаниеля за 120 тысяч рублей. А самой дорогой кошкой — представитель породы Као-мани с разноцветными глазами стоимостью 250 тысяч.

Теги: домашние животные
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