УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Депутат Госсобрания — Курултая РБ Руфина Шагапова принимает участие в создании Союза экологической молодежи России, который должен стать драйвером развития эколого-просветительского направления в образовании страны. В Москве состоялось первое заседание Экспертного совета по государственной молодежной политике при Комитете Совета Федерации по социальной политике, который будет курировать организацию.

«Предполагается, что юридически вопрос с созданием Союза экологической молодежи России будет решен до конца 2017 года. Это будет логичное завершение Года экологии и в то же время даст ориентиры действий в следующие годы для устойчивого развития в экологическом образовании. Союз экологической молодежи России станет одним из инструментов для реализации Основ государственной молодёжной политики на период до 2025 года в области формирования экологической культуры, просвещения и воспитания подрастающего поколения. Ранее такую задачу поставил федеральный центр», — прокомментировала Руфина Шагапова.

В состав рабочей группы по экологическому просвещению молодежи в Совете Федерации вошли заведующий кафедрой педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Сергей Алексеев, директор Фонда развития культурных, образовательных и экологических инициатив «Зелёная гвоздика» Александра Аставина, доцент кафедры прикладной экологии Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Гюзель Валеева, директор Эколого-биологического центра города Сочи Елена Мальц, председатель правления детского экологического движения «Зелёная планета» Анна Крель, российский космонавт-испытатель Сергей Ревин, директор Международного центра содействия реализации программ и проектов ЮНИДО Александр Старцев.