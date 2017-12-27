В Уфе трехлетний ребенок обрел «удочеренную» бабушку Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан | Видео: ГТРК Башкортостан В Уфе трехлетний ребенок обрел «удочеренную» бабушку Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан | Видео: ГТРК Башкортостан

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жители Башкортостана все чаще стали брать одиноких пенсионеров под опеку. За три месяца реализации Программы приемной семьи для пожилых людей 24 пенсионера нашли новый дом, еще 40 семей оформляют документы для участия в этом проекте.

Так, в столице республики трехлетний Павел обрел бабушку, которую он просто обожает. Пенсионерка встречает внука из детского сада конфетами и чаем из самовара. Еще несколько лет назад женщина коротала старость в одиночестве, а сегодня она счастлива в кругу близких людей. До воссоединения семья и пенсионерка были соседями. Когда женщина осталась одна, а у матери Паши умерли родители, девушка решила «удочерить» бабушку.

Приемным семьям выделяются небольшие пособия — от шести до восьми тысяч рублей — сумма зависит от возраста и наличия инвалидности подопечного. Также пенсионер должен отдавать до 70% своей пенсии в бюджет семьи. Деньги идут на оплату услуг ЖКХ, покупку продуктов питания и медикаментов. Но о материальной выгоде здесь даже говорить не приходится. За каждым пенсионером нужен особый присмотр, как со стороны новой семьи, так и со стороны государства.

сообщает ГТРК «Башкортостан».

Программа приемной семьи для пожилых людей реализуется во многих субъектах РФ. Каждый регион прописывает условия оформления опеки по-своему, но главная цель у всех одна — постепенное закрытие интернатов для престарелых людей.