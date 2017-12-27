Столица Башкирии готова к встрече Нового 2018 года Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан Столица Башкирии готова к встрече Нового 2018 года Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В преддверии Нового 2018 года столица Башкортостана заметно преобразилась. На площади имени Ленина установлено около 20 различных программ подсветки. Иллюминация подведена ко всем ледяным скульптурам и главному украшению предстоящего праздника — ёлке. По информации ГТРК «Башкортостан», общая протяженность гирлянд здесь превысила тысячу метров.

Помимо основных площадок, ледовые городки и нарядные елки установлены во дворах жилых домов и перед крупными торговыми центрами. Уфимцы и гости столицы могут заглянуть в гости к Деду Морозу в центральную юрту, которая расположилась в парке «Ватан».

Отмечается, что главный стройматериал для ледовых скульптур был взят на реке Белой и озерах Кашкадан и Глубокое. В целом понадобилось более 300 тонн льда.