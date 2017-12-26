Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги операции «Должник» Фото: автор Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги операции «Должник» Фото: автор

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкортостана с 11 по 21 декабря проводилась операция «Должник». По информации региональной Госавтоинспекции, всего к ответственности были привлечены порядка 1500 граждан, не оплативших ранее наложенные штрафы за нарушения ПДД. Материалы переданы для рассмотрения в суд.

«Из рассмотренных к настоящему моменту материалов по 207 назначен штраф, по 37 — административный арест, по 84 — обязательные работы, — сообщили в ведомстве. – В общей сложности наложено 137 суток ареста и 1955 часов обязательных работ».