Инициативная группа поддержала самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России Фото: стоп-кадр видео Первого канала Инициативная группа поддержала самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России Фото: стоп-кадр видео Первого канала

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Москве, в историческом парке «Россия — моя история» 26 декабря на официальном собрании участники инициативной группы единогласно проголосовали за выдвижение Владимира Путина на выборах президента России в марте 2018 года.

«Предлагаю принять решение. Ставлю вопрос на голосование… Решение принято единогласно», — озвучила результаты голосования председатель инициативной группы, руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева.

Заседание инициативной группы — обязательная процедура для самовыдвиженцев, после которой можно подавать документы в ЦИК. В мультимедийном историческом парке собрались почти 700 человек. В поддержку своего кандидата выступили представители партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта, деятели культуры, медицины, образования, участники производственных объединений, общественники, спортсмены, сообщает «Первый канал».

В инициативную группу по поддержке Владимира Путина вошли не только члены «Единой России», но и представители других политических партий: «Справедливая Россия», «Родина», «Гражданская платформа» — все они решили не выдвигать кандидатов на выборах в этот раз.

Следующий шаг после собрания инициативной группы — личное обращение Владимира Путина в Центральную избирательную комиссию с ходатайством о регистрации группы и рядом других документов. Это должно произойти не позднее 7 января. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что документы Владимир Путин подаст в ЦИК до Нового года. Комиссия должна рассмотреть их в течение пяти дней, проинформировал телеканал.