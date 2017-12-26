В Уфе начала работу выставка фотографий живой природы Башкирии Фото: с сайта РГО по РБ, Эльмира Инчигулова, Альбина Хакимова, Олег Боровой, Татьяна Губина

















В Уфе начала работу выставка фотографий живой природы Башкирии Фото: с сайта РГО по РБ, Эльмира Инчигулова, Альбина Хакимова, Олег Боровой, Татьяна Губина

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе, в санатории «Зеленая роща», начала работу VIII республиканская фотовыставка «Живая природа Башкортостана», посвященная Году экологии и особо охраняемых природных территорий в РБ. В рамках открытия экспозиции состоялось награждение победителей конкурсов «Живая природа Башкортостана» и «Лучшая туристическая стоянка РБ», они проводились региональным отделением РГО в РБ и Дирекцией по особо охраняемым природным территориям РБ.

Более 60 фотографов и любителей фотографии со всей республики представили около 400 уникальных снимков живой природы. Так, например, орнитологу Полине Полежанкиной повезло запечатлеть детеныша куницы.

«Мы поехали в лес рядом с Уфой для пересчета птиц. Остановились на отдых и услышали писк. Сначала не могли определить, что это за птица. Подняв голову, увидели это чудо. Погода была сырая и дождливая, а детеныш весь мокрый и озябший. Видимо, поэтому не обращал на нас никакого внимания. Пока мы его фотографировали, терпеливо сидел на ветке», — рассказала автор.

«Фотохудожникам и просто любителям фотографии, проживающим в Башкортостане, очень повезло. Вряд ли где еще в России найдется столько красивейших мест, как в нашей республике! И все это природное богатство является благодатной почвой для творчества фотохудожников, проявления их талантов», — отметил председатель регионального отделения РГО в Башкортостане, известный писатель и путешественник Камиль Зиганшин.

Победителями конкурса «Живая природа Башкортостана», занявшими первые места в таких номинациях, как «Панорама родины», «Пейзаж», «Фотоэтюд», «Растение в кадре», «Позируют животные», «Природа и человек», «Открытие», стали Ильдус Нурмухаметов, Полина Полежанкина, Лейсян Якшигулова, Сергей Крамсков, Зульфия Трухина, Руслан Никонов, Александр Кожухов и другие авторы. Все они получили денежные премии.

Победителями конкурса «Лучшая туристическая стоянка РБ» признаны Природный парк «Иремель» за стоянку «Авняр» и Государственный заповедник «Шульган-Таш» за комплекс из четырех стоянок «Вадраш-Тамак», «Зигаин-Тамак», «Гибататкан», «Уряк-Таш», Национальный парк «Башкирия» за стоянку «Кургашлы».