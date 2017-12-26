В клубе Parlamentarium состоялся «живой диалог» депутата Госдумы Инги Юмашевой и студентов Фото: пресс-служба БАГСУ при Главе РБ









В клубе Parlamentarium состоялся «живой диалог» депутата Госдумы Инги Юмашевой и студентов Фото: пресс-служба БАГСУ при Главе РБ

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Депутат Государственной Думы VII созыва Инга Юмашева 25 декабря встретилась с будущими политологами и управленцами из Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан (БАГСУ), а также преподавателями академии в рамках дискуссионного клуба Parlamentarium. Модератором клуба выступил профессор кафедры политологии, социологии и философии БАГСУ Сергей Лаврентьев.

«Наш дискуссионный клуб призван знакомить студентов, магистрантов, преподавателей нашей академии с видными политическими деятелями, работающими или работавшими в законодательных органах власти. В рамках сегодняшней встречи, студентам будет полезно знакомство с Ингой Альбертовной как в нынешнем статусе политика, так и с опытным журналистом, работавшим в кремлевском пуле. Нам всем будет интересно послушать, как происходило становление человека, выбравшего своей профессиональной деятельностью политику. Данная встреча позволит нашим студентам узнать о том, как работает Государственная Дума, ее комитеты, государственная власть в целом», — открывая заседание клуба, сказал ректор БАГСУ Ильгиз Кызыргулов.

Свое участие в клубе Parlamentarium прокомментировала Инга Юмашева.

«Такие встречи могут быть полезными и интересными как для депутатов Государственной Думы, так и для общественности Башкортостана. Аудиторию мероприятия составляют действующие и будущие юристы, политологи, госслужащие, и им эта дискуссия может дать более четкое понимание того, что происходит в парламенте, какие законы принимаются, над решением каких проблем работают комитеты. Для нас, парламентариев, это тоже хорошая возможность поделиться со всеми заинтересованными людьми особенностями работы Госдумы, рассказать о текущей законодательной повестке и также получить обратный отклик: узнать, что волнует жителей республики, какие у них проблемы, с чем они согласны, с чем не согласны, какой резонанс в обществе появляется в результате принятия тех или иных законов», — сказала парламентарий.

В выступлении она подробно рассказала о своей работе в СМИ. По словам Инги Юмашевой, совмещение учебы и работы, минимум сна — преодолеть эти трудности помогли только большой внутренний запал, желание развиваться. После нескольких лет работы на телевидении, она перешла к политической карьере.

«Если журналист освещает происходящие события, то политик – это ньюсмейкер, человек, который создает эти события», — пояснила гостья клуба.

На вопрос проректора по научной и учебной работе БАГСУ Альберта Курманова «Какие три главных совета вы дадите студентам, чтобы добиться карьерных высот?», Инга Юмашева исполнила стихотворение «Владей собой среди толпы смятенной» Редьярда Киплинга.

По информации пресс-службы вуза, участники клуба задали депутату вопросы о законопроектах в Госдуме, касающиеся феминизма, суицида среди детей, вопросы оценки эффективности деятельности политиков. Инга Юмашева пригласила присутствующих задавать ей свои вопросы, делиться проблемами в Региональной общественной приемной Председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.