Снижение цен: как в Башкирии отменили карточки и восстановили открытую торговлю Фото: Книжная палата РБ







Снижение цен: как в Башкирии отменили карточки и восстановили открытую торговлю Фото: Книжная палата РБ

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Как в Башкирии отменили карточную систему и восстановили открытую торговлю. Об изобилии и снижении цен до 70% рассказала газета «Красная Башкирия» в декабре 1947 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати РБ.

В декабре 1947 года в Советском Союзе отменили карточки на продовольственные и промышленные товары и провели денежную реформу. Как поясняет газета, карточная система помогла во время войны сохранить довоенные цены на товары и обеспечить людей необходимым. Реформа должна была «ликвидировать последствия Второй мировой войны в области денежного обращения, восстановить полноценный советский рубль и облегчить переход к торговле по единым ценам без карточек». 16 декабря по всей стране началась открытая торговля и наблюдалось снижение цен. Были установлены новые единые государственные розничные цены взамен высоких коммерческих и пайковых. Если раньше, по карточкам хлеб стоил 3 рубля 40 копеек, то после отмены старой системы хлеб стоил 2 рубля 80 копеек.

В Башкирии в связи с открытием торговли без карточек «президиум Башсоюза вынес 18 декабря специальное постановление о снижении цен на продукты, реализуемые Коопторгом». В итоге цены на масло были снижены на 40%, на мясо — на 32%, на овощи и картофель — до 70%. К тому же кулинарный цех Коопторга приступал к изготовлению компота, повидла, тортов, бисквитов и других кондитерских изделий.

Резко снизились цены и на Уфимском рынке. На картофель и молоко в 3-4 раза, на мясо — в два раза, констатирует газета.

В Стерлитамаке за один день было продано товаров почти на три миллиона рублей. В Ишимбае открылись дополнительно пять хлебных магазинов. «Хлебокомбинат дает продукции в два раза больше, чем раньше», — рапортует издание. В республике дополнительно открыли 283 торговых предприятия, в том числе 114 магазинов, ларьков и палаток, торгующих хлебом.

Однако начало торговли без карточек не обошлось без своих сложностей. Это было связано с тем, что наряду с новыми деньгами в течение нескольких дней имели хождение старые деньги, и кассирам приходилось делать перерасчеты, поясняют в газете.

Справка. С 16 по 29 декабря 1947 года в СССР провели денежную реформу в форме деноминации. Банковские вклады до трех тысяч рублей обменивались один к одному, при больших суммах накопления сокращались. Хранившие деньги дома при обмене получали один новый рубль за десять старых. У держателей облигаций госзаймов были льготные условия переоценки накоплений. Одновременно с денежной реформой в стране была отменена и карточная система снабжения товарами.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.