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25 декабря Понедельник

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В Башкирии дополнен реестр успешных муниципальных практик

ОБЩЕСТВО

В Башкирии дополнен реестр успешных муниципальных практик Фото: администрация Кумертау

В Башкирии дополнен реестр успешных муниципальных практик Фото: администрация Кумертау

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Минэкономразвития Башкирии дополнило реестр успешных муниципальных практик. В декабре в перечень вошли еще два проекта.

«Инвестиционный пикник» — практика, представленная администрацией Кумертау, которая заключается в создании площадки для делового конструктивного диалога с бизнесом в целях привлечения инвесторов — потенциальных резидентов территории опережающего социально-экономического развития.

«Организация и проведение ежегодного районного конкурса бизнес-проектов среди школьников «Я — предприимчивый» — практика, реализуемая на территории Гафурийского района, в целях популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи, а также для выявления и развития у детей и подростков навыков планирования, анализа и расчетов.

В настоящее время реестр содержит 11 успешных практик, опыт которых могут применить другие муниципалитеты.

Теги: муниципалитеты, муниципальные практики
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