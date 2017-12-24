УФА, 24 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня на заседании президиума партии «Справедливая Россия» большинством голосов было принято решение не выдвигать своего кандидата на выборах президента России. Об этом после заседания президиума сообщил журналистам лидер партии Сергей Миронов.

«Президиум большинством голосов — 13 из 14 — принял политическое решение. Партия на выборах президента России своего кандидата выдвигать не будет, мы поддержим кандидатуру действующего президента Владимира Путина. Завтра на съезде мы будем это решение рекомендовать, и я не сомневаюсь, что съезд поддержит его», — сказал Миронов и добавил, что представители партии войдут и в инициативную группу , и в те или иные штабы и будут проводить агитацию за кандидата Владимира Путина.

Данное решение о таком формате участия «Справедливой России» в президентской гонке руководитель партии аргументировал вопросами.

«Я задаю вам и задал членам президиума такие риторические вопросы: Кто нибудь сомневается в итогах выборов 18 марта 2018 года? Кто нибудь сомневается, что победит Путин с каким бы то ни было результатом? А если мы заранее знаем результат, зачем же нам сподвигать нашего кандидата на то, что он будет в компании аутсайдеров с мизерным процентом? Но в то же время, у нас есть программа нашей партии, от которой мы не отказываемся. Мы были есть и будем в оппозиции «Единой России». Мы — социалистическая партия. И мы видим, что буквально за последние полгода три решения президента — это прямо программные решения нашей партии. Он слышит и видит нас, и мы видим эту тенденцию. В этой связи ещё вопрос: Где мы сможем достичь большего продвижения наших программных положений? Выдвинуть своего кандидата, а значит выставить оппозицию действующему президенту, который имеет такую поддержку населения, либо если мы поддержим кандидата Путина, войдём в штаб и будем работать по его избранию, а самое главное будем работать по формированию будущей повестки дня. Члены президиума согласились, что это прагматично для отстаивания наших принципиальных позиций», — прокомментировал Сергей Миронов.

Завтра, 25 декабря Сергей Миронов выступит с основным докладом на IX-м съезде политической партии «Справедливая Россия». В ходе съезда будет принято окончательное решение об участии «справедливоросов» в президентской кампании в 2018 году. В работе съезда примут участие депутаты от партии разного уровня, делегаты региональных отделений СР, деятели науки и культуры.