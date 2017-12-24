Что изменится для автомобилистов России с 1 января 2018 года Фото: Ксения Калинина Что изменится для автомобилистов России с 1 января 2018 года Фото: Ксения Калинина

УФА, 24 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Российских водителей уже через неделю ждет несколько нововведений. Как сообщают «Известия», с 1 января 2018 года изменяются штрафы за тонировку. Сумма наказания вырастет в три раза.

«Нарушением считается тонировка лобового стекла со световым пропусканием до 75% включительно и до 70% — если речь идет о боковых стеклах. Если тонировка оказалась темнее, на первый раз водителю придется заплатить 1,5 тыс. рублей вместо нынешних 500. В случае повторного нарушения штраф составит уже 5 тыс. рублей», — сообщает издание.

Также автомобилистам не стоит удивляться новым знакам, так называемая «зона успокоенного движения». Их установят во дворах и на территориях, где скорость ограничена 10-20 км/ч. Пешеходы в таких местах могут переходить там, где им удобно.

Те, кто любит копить штрафы, стоит задуматься. В 2018 году судебные приставы получат право наведываться к тем водителям, сумма штрафов которых превысила 10 тысяч рублей. Они же могут и лишить водительского удостоверения.

Ну и последнее: эксперты прогнозируют очередной скачок цен на бензин. В среднем эта сумма равна 60 копейкам. Следующее повышение цен специалисты ожидают в апреле.