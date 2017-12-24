В Башкирии отмечают День Конституции республики Фото: Олег Яровиков В Башкирии отмечают День Конституции республики Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 24 декабря, наша республика отмечает День Конституции Башкорнтостана, которую приняли в 1993 году. Это основной закон региона, который разработан внутри субъекта страны.

В Конституцию Республики Башкортостан на протяжении 24 лет не раз вносились изменения: в 2000, 2002, 2006, 2012 и 2014 годах. Однако фундаментальные понятия сохранены.

Конституция Республики Башкортостан закрепила основы демократического правового государства и социально ориентированной экономики на территории региона. Радикальным нововведением стало учреждение в республике демократических институтов власти и гражданского общества: парламента — Государственного Собрания — Курултая республики, института президентства. С принятием Конституции в жизнь нашего общества впервые вошли такие понятия, как многопартийность, свободные выборы, Конституционный суд, Уполномоченный по правам человека, Контрольно-счетная палата. В республике создан и плодотворно функционирует институт мировых судей.