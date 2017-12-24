В столице Башкирии открылся студенческий штаб Владимира Путина Фото: Студенческий штаб Путина в Уфе В столице Башкирии открылся студенческий штаб Владимира Путина Фото: Студенческий штаб Путина в Уфе

УФА, 24 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Действующий президент России Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на следующий срок как самовыдвиженец. Студенческая община из столицы Башкирии поддержала главу государства и открыла в Уфе свой штаб поддержки Путина. Инициатором стал студент УГНТУ Роберт Игнатов.

«Наблюдаю за положительным трендом и решил поддержать. Обращаюсь ко всем студентам Республики Башкортостан: давайте открыто выразим поддержку Владимируу Владимировичу Путину и откроем совместными усилиями #ШтабПутина. Вместе мы – сила!», — написал идейный вдохновитель открытия штаба.

Инициативу Роберта поддержали представители всех уфимских вузов и ссузов.

«Перед собой мы ставим очень важную задачу — объединить прогрессивную и конструктивно думающую молодёжь, а площадку сделать возможностью для сбора идей и предложений в программу Владимира Владимировича. Также мы собираемся проводить межвузовские мероприятия и теперь надеемся, что нашу инициативу поддержат и другие города нашей республики», — сказал руководитель студенческого штаба Путина в Уфе.

Напомним, сегодня по России создано более 15 молодежных штабов в поддержку Владимира Путина.