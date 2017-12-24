В Башкирии облачная погода: -7 градусов в столице Фото: Олег Яровиков В Башкирии облачная погода: -7 градусов в столице Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 24 декабря, характер погоды в Башкирии существенно не изменится. По прогнозам синоптиков, по республике продолжится небольшой снег, в некоторых районах до умеренного. Ветер достигнет 8-13 м/с.

«Температура воздуха днем -6,-11°», — уточнили специалисты Башгидрометцентра.

По данным МЧС Башкирии, видимость на отдельных участках дорог ухудшится до 1-2 км. Возможны снежные заносы.