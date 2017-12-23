Рустэм Хамитов прокомментировал решение «Единой России» поддержать национального лидера на выборах Президента России Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов прокомментировал решение «Единой России» поддержать национального лидера на выборах Президента России Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Глава Башкортостана, член Высшего Совета «Единой России» Рустэм Хамитов на XVII съезде партии, прокомментировал решение единороссов поддержать национального лидера на выборах Президента России. Руководитель региона возглавляет делегацию партийцев на форуме.

«Мы, конечно же, поддерживаем кандидатуру Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и сделаем все, чтобы партия в этой части сработала надежно, сработала крепко», — рассказал журналистам Рустэм Хамитов.

Глава Башкортостана рассказал о решениях, которые были приняты сегодня на совместном заседании Высшего и Генерального советов.

«Решения, которые принимались на совместном заседании руководства партии, носят характер приведения нормы последних документов, в частности, устава партии. Были рассмотрены заявления членов Высшего и Генсовета о выходе из этих структур и о приеме новых членов. Порядка 10-15 новых членов Высшего совета было рекомендовано для избрания на съезде. Кроме того, прошло награждение руководителей партийных проектов, в частности, «Городская среда», «Безопасные дороги», «Крепкая семья».

На съезде оценили реализацию партийных проектов.

«Мы большая республика и получаем значительные ресурсы на партийные проекты и будем получать еще больше, поскольку эта работа продолжается. Деление финансов будет идти пропорционально численности населения, но поскольку мы седьмые в стране по населению, то и наша доля будет конечно, большой», — рассказал глава республики.

Рустэм Хамитов отметил, что Башкортостан хорошо поработал в части проектов «Семья», решении экологических вопросов, патриотического воспитания молодежи.

«Мы всегда на хорошем уровне и, собственно говоря, наши депутаты проявляют активность при распределении этих ресурсов, а наши муниципалитеты, города, хорошо работают в части освоения этих денег и строительстве новых объектов. Так будет и в следующем году».