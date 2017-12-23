Главная тема съезда партии «Единая Россия» - выборы Президента РФ Фото: ИА «Башинформ» Главная тема съезда партии «Единая Россия» - выборы Президента РФ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Москве на ВДНХ проходит второй день работы XVII съезда партии «Единая Россия», главной темой которого станут выборы Президента РФ 18 марта 2018 года. Башкирию на партийном форуме представляют 18 избранных делегатов. Возглавил делегацию Глава Башкортостана, член Высшего Совета «Единой России» Рустэм Хамитов.

Сегодня, во второй день работы Съезда, пройдет пленарное заседание, на котором с программным докладом о приоритетных задачах партии на ближайший период выступит Дмитрий Медведев. Кроме того, пройдет плановая ротация Высшего и Генерального советов партии и будут приняты изменения в Устав. В этот же день состоится заседание Генерального совета в обновленном составе.

В первый день работы съезда 22 декабря прошли семь дискуссионных площадок по разделам программы Партии, на которых были подведены итоги первого года реализации Программы и обозначены планы на следующий год. На секциях выступили и ответили на вопросы участников министры Правительства РФ.

В числе делегатов от республики представители Уфы, Салавата, Белорецка, Мечетлинского, Гафурийского, Бижбулякского, Балтачевского, Зилаирского, Илишевского, Давлекановского, Белебеевского, Бураевского и других районов. Это представители различных профессий — учителя, врачи, главы сельских поселений, руководители предприятий и работники сферы культуры.

В работе съезда принимают участие около 2500 участников и гостей, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений «Единой России», руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов «Единой России», члены экспертного и научного сообщества.