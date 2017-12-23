Глава Башкирии: «В Уфе общественный транспорт – это анахронизм, пережиток конца XX века» Фото: автор Глава Башкирии: «В Уфе общественный транспорт – это анахронизм, пережиток конца XX века» Фото: автор

УФА, 23 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на встрече с журналистами высказался по поводу общественного транспорта в столице республики.

«На сегодняшний день в Уфе общественный транспорт – это анахронизм, пережиток конца XX века. Пока ситуация не улучшается. Да, формально можно доехать из любого конца города в любую точку. Насыщенность частным транспортом большая. Но транспорт в то же время не лицензирован, не сертифицирован. Очень много «серых» перевозчиков. То же относится к междугородним перевозкам», – пояснил глава Башкортостана.

По словам Рустэма Хамитова, в Санкт-Петербурге или Казани наблюдается совершенно другая организация работы городского транспорта.

«Можно только по-хорошему позавидовать нашим коллегам. В Уфе пока ничего не меняется. Но есть руководство Уфы, которое занимается этим вопросом и, наверное, предложит какие-то варианты решения», – сказал глава региона.