Мы договариваемся с руководством УГАТУ сохранить Ишимбайский филиал – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков Мы договариваемся с руководством УГАТУ сохранить Ишимбайский филиал – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На встрече главы Башкортостана Рустэма Хамитова с представителями региональных и муниципальных СМИ была затронута проблема закрытия Ишимбайского филиала УГАТУ. Уже несколько лет ходят слухи о прекращении его деятельности. В свою очередь, ишимбайцы заинтересованы в сохранении филиала, так как это единственный вуз в городе, который готовит полноценные кадры для машиностроительной отрасли.

«Мы договариваемся с руководством университета (хотя оно не всегда в восторге от наших предложений) всё-таки сохранить филиал, чтобы он работал. Жители Ишимбая, Стерлитамака и Салавата видят в нём возможность получения квалифицированного инженерного образования. Этот филиал нужен. Мы договаривались о том, что часть филиалов УГАТУ закроет, но в Ишимбае и Кумертау сохранит. Пока всё развивается именно в этом направлении. Думаю, что мы найдём решение в этой части», — сказал Рустэм Хамитов.