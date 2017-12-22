Уроженка Уфы спела в клипе про новые купюры - видео Фото: стоп-кадр видео | Видео: канал Банк России, YouTube Уроженка Уфы спела в клипе про новые купюры - видео Фото: стоп-кадр видео | Видео: канал Банк России, YouTube

УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уроженка Уфы, ныне глава Банка России Эльвира Набиуллина спела в клипе про новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Ролик размещен на канале Центробанка в Youtube.

Клип начинается с того, как корреспондент снимает репортаж о новеньких деньгах. Она протягивает продавцу мороженого купюру в 2000 рублей, в этот момент все, кто присутствует рядом, начинают петь песню группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000». Среди них есть и Эльвира Набиуллина.

Когда корреспонденту отдают сдачу купюрами, номиналом 200 рублей, где изображены символы Севастополя, она слышит крики чаек. «Целый день так», — говорит в конце шуточного клипа продавец.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Башкортостане вводятся в массовое обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Новые банкноты будут появляться постепенно с конца текущего года — начала следующего. Новые банкноты в оборот вводятся поэтапно: банкноты номиналом 2000 рублей поступают первыми, следующими будут номиналом 200 рублей.