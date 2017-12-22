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ЦИК зарегистрировал Владимира Жириновского кандидатом в Президенты России

ПОЛИТИКА

ЦИК зарегистрировал Владимира Жириновского кандидатом в Президенты России Фото: Известия

ЦИК зарегистрировал Владимира Жириновского кандидатом в Президенты России Фото: Известия

УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В пятницу Центризбирком официально зарегистрировал первого кандидата в Президенты РФ. Им стал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. ЦИК дал ему разрешение на открытие специального избирательного счета, и теперь он может приступить к формированию избирательного фонда своей кампании, сообщают «Известия».

В принятом постановлении ЦИК говорится, что лидер ЛДПР может открыть счет для формирования избирательного фонда.

Политик будет баллотироваться на пост главы государства уже в шестой раз. 

Теги: выборы Президента РФ
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