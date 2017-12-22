В 2017 году предотвращено 23 теракта - глава ФСБ Александр Бортников Фото: ФСБ РФ В 2017 году предотвращено 23 теракта - глава ФСБ Александр Бортников Фото: ФСБ РФ

УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

В 2017 году сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили 23 теракта, сообщил в интервью «Российской газете» глава ведомства Александр Бортников. «В результате принятых за последние шесть лет мер практически в 10 раз снизилось количество совершаемых в России преступлений террористической направленности. Ведется профилактическая работа по недопущению радикализации, в первую очередь молодежи, их вовлечения в террористическую деятельность», — отметил генерал.

Александр Бортников рассказал, что в задачи ФСБ входит перекрытие каналов переброски боевиков из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, в Северной Африке и афгано-пакистанской зоне в Россию, а также каналы выезда в эти регионы российских граждан. На сегодняшний день установлены порядка 4,5 тысячи россиян, которые отправились за рубеж для участия в боевых действиях на стороне террористов. За последние два года не допущен выезд более 200 человек. Проводятся фильтрационные мероприятия в миграционных потоках. За организацию каналов нелегальной миграции с 2012 года осуждены более тысячи человек.

Сейчас в ряду приоритетов — вскрытие «спящих ячеек» террористических и экстремистских организаций, а также противодействие боевикам-одиночкам, атаки которых в последнее время произошли уже во многих государствах.

За последние пять лет за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом, осуждены более 9,5 тысячи человек.

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