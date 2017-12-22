Раиль Асадуллин: «Мы научились давать детям знания, теперь надо научить их применять» Фото: автор Раиль Асадуллин: «Мы научились давать детям знания, теперь надо научить их применять» Фото: автор

УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Министр образования и науки России Ольга Васильева в рамках съезда «Единой России» на площадке «Умная сила и культурное лидерство» определила те перспективные задачи, которые предстоит решать сегодня системе образования. Они, прежде всего, связаны с двумя основными направлениями: формировать знания и компетенции. «Действительно, мы научились в школах развивать у детей способность получать знания, а вот способность применять знания, компетенции, быть лидерами своей области — это задача из задач», — считает делегат съезда от Башкортостана, руководитель Общественной приемной Дмитрия Медведева в Уфе Раиль Асадуллин. — Сегодня все международные рейтинги ориентированы на то, чтобы знания действовали. Именно об этом говорила Ольга Васильева».

Еще одна тема, которую отметил Раиль Асадуллин, — это перегруженность школьных учителей.

«Это бумаготворчество, большие отписки, страх перед единым госэкзаменом, поскольку им был создан полицейский надзорный режим. Речь идет о том, чтобы учителю больше доверять, и больше ему самому, творчески профессионально решать задачи образования детей, — пояснил председатель Совета ректоров республики. — Эти темы волнуют сегодня нас всех, и они стали самыми острыми на нашей площадке».

По словам Раиля Асадуллина, тема культуры также напрямую связана с проблемой учительства, с проблемой просвещения и образования, поскольку формирование духовности, позитивного отношения к миру, взаимного уважения людей, живущих в одной дружной стране, в одной дружной семье — это тема, которая волнует и обсуждается на съезде очень бурно, заинтересованно.

«Причем, мы не говорим о задачах, речь идет о механизмах решения этих вопросов. Это прозвучало на примере решения вузовских проблем. Впервые громко озвучен тезис о том, что 87% вузов сегодня не получают финансирование на капитальный ремонт. Вузы сегодня должны развиваться, а они ищут деньги для того, чтобы капитально ремонтироваться. 54 миллиарда штрафов получает высшая школа только потому, что недофинансируется для капремонта».

По мнению представителей делегации республики, темы съезда актуальные, идет заинтересованный разговор.

В Москве на ВДНХ в пятницу, 22 декабря, открылся XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого станут выборы Президента РФ 18 марта 2018 года. Башкирию на партийном форуме представляют 18 избранных делегатов. Возглавил делегацию Глава Башкортостана, член Высшего Совета «Единой России» Рустэм Хамитов.

В числе делегатов от республики представители Уфы, Салавата, Белорецка, Мечетлинского, Гафурийского, Бижбулякского, Балтачевского, Зилаирского, Илишевского, Давлекановского, Белебеевского, Бураевского и других районов. Это представители различных профессий — учителя, врачи, главы сельских поселений, руководители предприятий и работники сферы культуры.