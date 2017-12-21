Жители Башкирии смогут получить новый паспорт уже через час после подачи документов Фото: ИА "Башинформ" Жители Башкирии смогут получить новый паспорт уже через час после подачи документов Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 21 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Жители Башкирии смогут получить новый российский паспорт уже через час после подачи документов — такие сроки прописаны в утвержденном на днях административном регламенте ведомства. Для этого гражданам надо будет заранее отправить заявление и фотографии через портал госуслуг, сообщают «Известия». Раньше на это выделялось 1,5 часа.

Сам процесс выдачи уже готового документа вне зависимости от того, как направлялось заявление, должен теперь занимать не более 10 минут. За это время ответственный сотрудник должен успеть удостовериться, что выдает документ нужному получателю, предложить гражданину проверить верность сведений и расписаться, «разъяснить его обязанности по бережному хранению, проинформировать о сроке действия паспорта и необходимости своевременной его замены».

Вдвое меньше придется ждать паспорта, оформленного не по месту жительства — 30 дней вместо 60. А при личной подаче заявления по месту жительства срок оформления документа остался неизменным — не более 10 дней.

Получить паспорт можно не только в подразделениях МВД, но и в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ).

Госпошлины на портале госуслуг можно оплатить со скидкой 30%. Их размер остался неизменным: 300 рублей за выдачу паспорта и 1,5 тысячи рублей за оформление документа взамен утраченного или пришедшего в негодность.