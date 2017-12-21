Башкирия в федеральных СМИ: жесткая реакция Кремля и «неадекватные претензии» Татарии, курай станет брендом, свой геопарк ЮНЕСКО Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: жесткая реакция Кремля и «неадекватные претензии» Татарии, курай станет брендом, свой геопарк ЮНЕСКО Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сергей Лавров заявил, что российские регионы нацелены на создание глобальных геопарков в рамках ЮНЕСКО и уже отправлена заявка на создание первого такого объекта в Башкирии. Об это сообщает ТАСС. «Россия поддерживает инициативу регионов в участии в проектах по созданию глобальных геопарков на базе ЮНЕСКО, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на собрании Комиссии по делам ЮНЕСКО». «При активном содействии российского комитета международной программы по геонаукам и геопаркам представили заявку на создание первого подобного объекта в Башкортостане. На очереди — республика Алтай и Иркутская область», — добавил министр.

РИА Новости предлагают рейтинг лучших клиник пластической хирургии в 19 крупнейших городах России, составленный «МИА «Россия сегодня». В рейтинге представлены частные и госклиники, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе и других городах. «Отдельно в рамках исследования был сформирован рейтинг регионов по доле клиник, чьи показатели по направлению «опыт и стабильность» превысили 25%. В числе лидеров оказались Самара, Уфа и Мурманск, где этот показатель составил 100%», в отстающих — Казань и Воронеж.

«Кремль жёстко отреагировал на вызов и «неадекватные претензии» Татарии», — констатировали в REGNUM. «Татария пошла «на эскалацию» с федеральным центром, что привело не только к снижению позиций республики в рейтинге эффективности региональной власти, но и «достаточно жёсткой реакции» со стороны Кремля. Это «хороший пример для всех, кто пытается бросить публичный вызов или действовать как-то агрессивно». Федеральные ведомства и «лично премьер-министр Дмитрий Медведев» продолжат «политику по ограничению возможностей влияния элиты Татарстана на федеральные решения». Такое мнение высказали эксперты 20 декабря на заседании клуба «Регион», посвященном эффективности региональных властей в 2017 году. Заседание прошло в пресс-центре ИА REGNUM.

«Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Башкирии Дмитрий Михайличенко отметил, что в рейтинге АПЭК Татария потеряла сразу несколько позиций, «подравнявшись» с Башкирией. На это повлияли взаимоотношения с федеральным центром, в том числе наиболее ярко это проявилось в позиции регионов по языковому вопросу», — приводит его мнение агентство.

«Я бы её так обозначил: дихотомия Башкортостан — Татарстан, политика в контексте языкового вопроса. Мы видим, что в рейтинге позиции Башкирии и Татарстана подравнялись. Это вызвано разной стратегией, разными параметрами взаимоотношения с федеральным центром. Татарстан сделал ставку на некое обострение, отстаивание своей субъектности и оказался в несколько невыгодном положении», — констатировал политик.

«А Башкортостан выбрал стратегию «хорошиста», стратегию проводника федерального центра и, в общем-то, остался при своём», — считает Михайличенко.

«Федеральные ведомства и лично Медведев будут вести политику ограничения влияния элиты Татарстана на федеральные решения», — резюмирует REGNUM.

Есть повод порадоваться не только за выбранную Башкортостаном стратегию «хорошиста», но и за наших спортсменов. Как сообщает Р-Спорт, «гандболисты уфимского УГНТУ-ВНЗМ победили «Сунгуль» из Снежинска в матче 1/8 финала Кубка России и пробились в 1/4 финала турнира». Встреча в Уфе завершилась со счетом 31:23 в пользу хозяев площадки. Соперник УГНТУ-ВНЗМ по борьбе за выход в полуфинал Кубка России определится позднее, уточнил портал.

Уфа вошла в десятку городов по объему авторынка. Как сообщает ТАСС, Москва, Санкт-Петербург и Казань возглавили топ-20 крупнейших региональных рынков новых легковых автомобилей в городах России по итогам 11 месяцев 2017 года» по версии «Автостат». В январе — ноябре обладателями новых автомобилей стали 187 472 москвича, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители Санкт-Петербурга приобрели 88,5 тыс. новых автомобилей, что на 17% превышает прошлогодний уровень. Третье место у Казани — 21,6 тыс. новых машин и динамика +13%. «В десятку городов по размеру рынка новых легковых автомобилей также вошли Екатеринбург (18,2 тыс. штук, +24%), Самара (16,3 тыс. штук, +13%), Нижний Новгород (15,5 тыс. штук, +17%), Уфа (15 тыс. штук; +19%)», — информирует агентство.

Несмотря на это, многие уфимцы пользуются общественным транспортом. Тем приятнее новость ТАСС о том, что «Трамваи и троллейбусы Уфы вышли на линии и начали работу в обычном режиме после отключения от электроэнергии за долги 15 декабря. Власти города погасили большую часть задолженности управления электротранспорта города перед Энергетической сбытовой компанией Башкирии». До этого трамваи и троллейбусы Уфы отключали от электричества в ноябре, напомнили в ТАСС.

Стало известно, какой региональный бренд зарегистрирует Башкортостан в 2018 году. «Башкирский национальный музыкальный инструмент — курай — может быть зарегистрирован в качестве бренда региона в 2018 году», — рассказала «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Она напомнила, что спикер палаты поручила каждому сенатору в течение будущего года озаботиться вопросом регистрации местных брендов. «Я намерена зарегистрировать наименование местопроисхождения курая — национального музыкального инструмента Башкирии», — пояснила Гумерова. Прежде чем обратиться в Роспатент, чтобы законодательно привязать курай к географическому названию, необходимо получить заключение Минпромторга, добавила парламентарий.

Культурную тему продолжает «Российская газета» сообщением о том, что «в Башкирском театре оперы и балета появилась своя "Царская невеста". Одна из самых известных опер Римского-Корсакова стала "творческим крещением" Филиппа Разенкова на посту главного режиссера театра… Спектакль, приуроченный к 80-летнему юбилею "Башоперы" и сделанный на грант главы республики, моментально завладевает зрительским вниманием, — говорится в издании. — Режиссер не следует театральной моде: радикально не играет со временем и, главное, не превращает оперу в политический триллер-однодневку — хотя сюжет драмы Мея о третьей женитьбе Ивана Грозного часто провоцирует на нечто подобное. Вопрос, на который отвечает опера: к чему ведет принуждение — в жизни вообще и в любви особенно. Спектакль получился и классический, и современный одновременно», — отмечает автор статьи.