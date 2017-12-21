В Уфе стартовал конкурс профмастерства для учителей столицы Фото: администрация г.Уфы В Уфе стартовал конкурс профмастерства для учителей столицы Фото: администрация г.Уфы

УФА, 21 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

20 декабря в уфимском Конгресс-холле состоялось открытие XXI городского конкурса «Учитель года столицы Башкортостана – 2018» и XIV городского конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана – 2018».

Городские конкурсы проводятся ежегодно в целях поддержки инновационного педагогического движения, профессионального роста и повышения престижа учительской профессии. С 1997 года в состязаниях приняли участие более 2,5 тысячи педагогов, лауреатами стали свыше 400 учителей. Уфимские учителя 18 раз становились победителями республиканского конкурса «Учитель года».

В конкурсе 2018 года участвуют 65 учителей. Им предстоит пройти испытания в этапах «Интернет-ресурс», «Эссе», «Учебное занятие», «Методический семинар», «Мастер-класс», «Образовательный проект», «Круглый стол». Третий год подряд в целях поддержки молодых педагогов в рамках конкурса действуют номинации «Педагогический дебют» — для участников конкурса «Учитель года столицы Башкортостана» и «Педагогическая надежда» – для конкурсантов «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана».