В одном из сел Башкирии за счет частных пожертвований возвели новую мечеть Фото: администрация Ермекеевского района



В одном из сел Башкирии за счет частных пожертвований возвели новую мечеть Фото: администрация Ермекеевского района

УФА, 21 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

20 декабря в селе Старотураево Ермекеевского района состоялось открытие новой мечети «Мансаф». В этот же день сельчане провели один из почитаемых мусульманских праздников — Маулид байрам.

Культовое здание площадью 68 кв м. воздвигли за год, исключительно за счёт частных пожертвований, сообщили в администрации района. Каждый житель села по мере своих сил и возможностей вносил свой вклад в общее дело. Разделить радость жителей деревни на торжественное мероприятие прибыли почётные гости: Верховный муфтий Талгат Таджуддин, глава администрации района Ильшат Райманов, руководитель мусульманской религиозной организации района имам-мухтасиба Фидан-хазрат Тимербаев, имам-мухтасибы соседних районов.

Село Старотураево считается одним из старейших сёл Ермекеевского района, оно было основано в 1552 году и входило в Байлярскую волость. До революции в деревне действовали четыре мечети и два медресе. Последний храм был построен в 1914 году, муллой был уроженец села Кулбаево Мансаф Кашапов. После октябрьских событий 1917 года мечети были разобраны, из материала построена школа. Новая мечеть названа в честь последнего муллы. А имам-хатипом назначен его внук Флюр Кашапов.

«Открытие божьего храма — великое дело, но самое главное, чтобы его двери всегда были открыты. Пусть здесь будут читаться пятничные намазы, проводиться обряды имянаречения и никах, религиозные праздники. Призываю всех вас творить только добрые дела, оказывать помощь тем, кто в этом нуждается», — сказал Талгат Таджуддин и вручил благодарственные письма Центрального духовного управления мусульман России спонсорам, оказавшим деятельное участие в строительстве мечети.

Торжества завершились обеденным намазом. Празднование продолжилось в национальных юртах, где подавали национальные блюда и ароматный плов.