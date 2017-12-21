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21 декабря Четверг

Уфа   °

Солдатам-срочникам из Башкирии к Новому году отправляют из республики посылки с вкусными продуктами

ОБЩЕСТВО

Солдатам-срочникам из Башкирии к Новому году отправляют из республики посылки с вкусными продуктами Фото: администрация г. Кумертау

Солдатам-срочникам из Башкирии к Новому году отправляют из республики посылки с вкусными продуктами Фото: администрация г. Кумертау

УФА, 21 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Солдаты – срочники из Башкирии получат к Новому году вкусные подарки. Акцию «Привет с родины» организуют администрация Кумертау совместно с женсоветом, также к ней подключились предприятия и учреждения города.

Согласно списку, составленному военкоматом, ребятам весеннего призыва 2017 года отправляют посылки с различными вкусными продуктами. Акция продлится до конца декабря. Полсотни посылок уже отправлены адресатам. Кумертауские ребята проходят службу в Нижегородской области, Ставрополье, Дальнем Востоке и в других местах. Среди них есть танкисты, связисты, пограничники, артиллеристы.

«Любая весточка с родины, особенно такая, поднимет настроение, придаст уверенности нашим парням. Пусть они знают, что о них помнят, любят и ждут», — уверяют организаторы.

Теги: служба в армии
Лонгриды
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